وأعلنت الشركة الإماراتية في بيان أنها خصصت 2.5 مليار درهم (حوالي 680.70 مليون دولار) للاستحواذ على ريجال المملوكة ملكية خاصة والتي تمتلك 10 آلاف وحدة سكنية في 11 مشروعا.

وأضافت أن اسم الشركة البريطانية سيتغير إلى "أرادَ لندن".

وقال رئيس مجلس إدارة أَرادَ الإماراتية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي "لندن هي إحدى المدن الرائدة في العالم، ويمثل توسعنا في هذه السوق خطوة استراتيجية لشركة أرادَ استجابة للطلب القوي على المساحات السكنية".

وتخطط الشركة لزيادة مشاريعها الحالية في بريطانيا بثلاثة أمثال خلال السنوات الثلاث القادمة.

سجلت شركات التطوير العقاري في الخليج نموا قويا، مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة الاستثمار مع تسريع منتجي النفط والغاز في المنطقة لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

وفي مسعى لتنويع أنشطتها، أطلقت شركات إماراتية أخرى للتطوير العقاري، مثل داماك والدار ومدن، أذرع تطوير عقارية لبناء مشروعات في بريطانيا من خلال شركات تابعة أو مشاريع مشتركة.