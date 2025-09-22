ومن المقرر أن يحضر أردوغان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع قبل أن يلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس.

وشملت الرسوم الجمركية الإضافية منتجات مثل سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات الكحولية وبعض أنواع الوقود الصلب وبعض المنتجات الكيميائية.

وفرضت تركيا تلك التعرفات الجمركية في عام 2018 ردا على الرسوم التي فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى.