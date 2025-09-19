وأوضحت الجمارك السويسرية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 22,1 بالمئة في اغسطس مقارنة بالشهر الماضي، لتصل إلى 3,08 مليارات فرنك سويسري (3,3 مليارات يورو)، متأثرة بشكل خاص بقطاع صناعة الساعات، الذي يُعد من أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الأميركية.

وبحسب بيان الجمارك، بلغت صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة "أدنى مستوى لها منذ نهاية العام 2020".

ويُعزى جزء من هذا التراجع أيضا إلى قطاعي الكيمياء والصيدلة، رغم أن الأدوية تُعفى من الرسوم الجمركية.

في أغسطس، فوجئت سويسرا بقرار إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على المنتجات السويسرية بنسبة 39 بالمئة، وهي نسبة تفوق تلك التي أُعلن عنها سابقا، إذ كانت قد حُددت في أبريل عند 31 بالمئة.

ومطلع سبتمبر، عاد وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلان إلى واشنطن لتقديم عرض جديد وأشار إلى وجود "مناقشات بناءة" من دون تفاصيل إضافية.

وفي أغسطس أيضا، زار الوزير بارميلان الولايات المتحدة بشكل طارئ برفقة رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر، التي تشغل أيضا منصب وزيرة المال، لكنهما لم ينجحا في تغيير موقف البيت الأبيض.

في مقابلة على قناة سي إن بي سي الأميركية الأسبوع الماضي، أشار وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إلى احتمال توقيع اتفاقات مع دول عدة، منها "على الأرجح" سويسرا، مؤكدا أن الأمور "ستُحل مع مرور الوقت".

وتراجعت صادرات سويسرا بنسبة 1 بالمئة في أغسطس لتصل إلى 22 مليار فرنك سويسري، مع تراجع بنسبة 0,6 بالمئة نحو آسيا وزيادة بنسبة 2,1 بالمئة نحو الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقارير الجمارك.

من جانبها، زادت الواردات بنسبة 0,4 بالمئة لتصل إلى 18,1 مليار فرنك، ما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري إلى نحو 3,9 مليارات فرنك في أغسطس مقابل نحو 4,2 مليارات في يوليو.