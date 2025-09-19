وسيجعل هذا الاستثمار من إنفيديا على الفور واحدة من أكبر المساهمين في إنتل، بحصة تقارب أربعة بالمئة في الشركة بعد إصدار أسهم جديدة لإتمام الصفقة.

ويمثل دعم إنفيديا انفراجة جديدة لإنتل بعد فشل مساعيها لسنوات في تحقيق نتائج إيجابية. وقاد ذلك إلى قفزة 29 بالمئة في أسهم الشركة الأميركية.

وأعلنت "إنفيديا" الأميركية في بيان صحفي أن الشركتين ستتعاونان من أجل تطوير مراكز بيانات مخصصة تشكل العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منتجات خاصة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وأضافت "إنفيديا" أنها ستنفق 5 مليارات دولار لشراء الأسهم العادية في شركة "إنتل" بسعر 23.28 دولارا للسهم. ويخضع الاستثمار للموافقات التنظيمية.

وقال جنسن هوانغ رئيس إنفيديا التنفيذي للصحفيين في اتصال هاتفي إن إدارة ترامب لم تكن طرفا في صفقة الشراكة لكنها تدعمها.

وقال هوانغ إن شركته تواصل تقييم تقنيات مصنع إنتل وإنها تعمل مع منافستها منذ عام تقريبا.

ويعتقد معظم المحللين أنه لكي تتمكن وحدة إنتل لتصنيع الرقائق للشركات من الصمود، فسيتعين عليها العمل لصالح عميل كبير مثل إنفيديا أو أبل أو كوالكوم أو برودكوم.