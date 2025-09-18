وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برنامج للتنمية المستدامة "2025-2030" يشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومواجهة التغيرات المناخية، والمياه والصرف الصحي، مع اعتماد آليات متنوعة مثل المشروعات الثنائية والدعم الفني والتعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط المصرية، د. رانيا المشاط، أن الاتفاقية تؤسس لشراكة متكافئة تقوم على الحوار والعمل المشترك، وتمثل إطارا توجيهيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما أوضح الجانب الإسباني أن البرنامج يعد الأول عالميا لوكالة التعاون الدولي الإسبانية على هذا المستوى.

وقالت إن مصر وإسبانيا تمضيان في جهودهما المشتركة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية من بينها تمويل مشروعات خاصة بالمستلزمات الطبية والصادرات الدوائية، دعم تطوير استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA)، تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية (2025–2030)، تمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية، فضلًا عن مشروعات في مجال آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) شريك لمصر منذ أكثر من 20 عامًا، كما أن حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا (2020–2024) بلغ حوالي 867 مليون دولار مولت 9 مشروعات، وتسجل المحفظة الجارية حوالي 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في مجالات النقل، الحوكمة، الري، تمكين المرأة، الشباب، والبيئة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تنفذها الوكالة الإسبانية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.