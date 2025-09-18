وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أمس الأربعاء لأول مرة هذا العام مدفوعا بخطر ارتفاع البطالة.

وتوقع الوزير الكويتي أيضا تأثيرا إيجابيا على أسعار النفط إذا تم فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال للصحفيين الخميس على هامش الاحتفال بإنتاج أول حقل للنفط والغاز في منطقة مطربة شمال غرب الكويت "في الغالب سيكون انعكاسها إيجابيا على الأسعار".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي لكن إذا أوقفت كل دول حلف شمال الأطلسي شراء النفط الروسي وطبقت إجراءات مماثلة.