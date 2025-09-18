ووفق وكالة الأنباء السعودية الخميس، يشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي، وحُدِد سعر الإصدار في 10 سبتمبر، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأوضحت أرامكو السعودية أن الإصدار يتضمن شريحتين: الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره 4.125 بالمئة ، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.625 بالمئة.

بدوره ،أوضح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، أن هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، إضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي.

وبين أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية.