وأعلنت "روش" الخميس أنها ستدفع 14.5 دولارا نقدرا مقابل كل سهم في"بيو89"، أي ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، كما ستمنح المساهمين حق قيمة طارئة غير قابل للتداول، بما يصل إلى 6 دولارات إضافية لكل سهم نقدا.

يشار إلى أن "حقوق القيمة الطارئة" هي نوع من الحقوق التي تمنح لحامليها حق تلقي دفعات نقدية مشروطة بنجاح منتج معين في المستقبل.

وحال تم تحقيق الشرط الخاص بحق القيمة الطارئة، سيرتفع إجمالي المقابل إلى نحو 20.5 دولارا للسهم، بما يمثل قيمة حقوق ملكية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار.

ويمثل العرض النقدي الذي تبلغ قيمته 14.5 دولارا للسهم، زيادة بنسبة 79 بالمئة على سعر إغلاق سهم "بيو89"، الخاص بأمس الأربعاء.

وتتوقع روش إتمام الصفقة في الربع الأخير من عام 2025. وبعد الانتهاء منها، ستصير "بيو89" جزءا من قسم الأدوية في روش.