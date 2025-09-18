تعهّد صندوق بلاكستون الاستثماري الأميركي استثمار 90 مليار جنيه إسترليني (104 مليارات يورو) في المملكة المتّحدة على مدى عشر سنوات، في أول إعلان ضخم ضمن سلسلة استثمارات تعتزم شركات أميركية الكشف عنها في لندن الأربعاء خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا.