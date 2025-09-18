تعهّد صندوق بلاكستون الاستثماري الأميركي استثمار 90 مليار جنيه إسترليني (104 مليارات يورو) في المملكة المتّحدة على مدى عشر سنوات، في أول إعلان ضخم ضمن سلسلة استثمارات تعتزم شركات أميركية الكشف عنها في لندن الأربعاء خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا.
وبذلك يرتفع إجمالي قيمة الاستثمارات التي أعلنت شركات أميركية خاصة اعتزامها القيام بها في المملكة المتّحدة إلى 150 مليار جنيه إسترليني (173 مليار يورو).
ويمثّل هذا المبلغ رقما قياسيا بالنسبة لتعهدات استثمارية تحصل خلال زيارة دولة إلى المملكة المتّحدة، بحسب ما أعلنت لندن.