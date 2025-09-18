وخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في إجراء حظي بدعم معظم من عينهم الرئيس دونالد ترامب في البنك.

وتحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج عموما حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحركات أسعار الفائدة حيث تربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار.

والدينار الكويتي هو الوحيد المربوط بسلة عملات تشمل الدولار.

ورغم تجنب معظم اقتصادات المنطقة إلى حد بعيد التضخم المرتفع في أماكن أخرى، فقد نفذت جميعها خطط تنويع اقتصادي طموحة لتعزيز النمو غير النفطي وتطوير قطاعات منها العقارات والسياحة والتصنيع، والتي تتطلب تمويلا واستثمارات بمليارات الدولارات.

وخفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 4.75 بالمئة، وسعر إعادة الشراء العكسي ربع نقطة مئوية أيضا إلى 4.25 بالمئة.

وقلص البنك المركزي الإماراتي كذلك سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الودائع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.15 بالمئة من 4.40 بالمئة اعتبارا من غد الخميس.

وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول في ساكسو بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سيكون التأثير الفوري (لخفض المركزي الأميركي) هو انخفاض تكاليف الاقتراض في القطاعين العام والخاص، مما يخفف الضغط على الحكومات والشركات والأسر ويدعم التحفيز المالي والاستثمار على نطاق أوسع".

وأضاف "قد يؤدي تراجع الدولار، الذي غالبا ما يرتبط بتيسير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السياسة النقدية، إلى دعم أسعار النفط، مما يعود بالنفع على مصدري دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لا تزال تقلبات سوق الطاقة تشكل خطرا رئيسيا نظرا لتطور آليات الطلب العالمي".

وخفض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 4.35 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض ربع نقطة مئوية أيضا إلى 4.85 بالمئة، وسعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.60 بالمئة.

وفي البحرين، خفض المصرف المركزي كذلك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.75 بالمئة من خمسة بالمئة، وذلك اعتبارا من غد الخميس.

وقلصت الكويت سعر الخصم 25 نقطة أساس من أربعة بالمئة إلى 3.75 بالمئة.

وخفض البنك المركزي العُماني سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.75 بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في يوليو أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع ستساعد معظم اقتصادات الخليج على النمو هذا العام بوتيرة أسرع من 2024.