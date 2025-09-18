وأضاف باول أنه لم يكن هناك دعم يذكر لخفض أكبر لأسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في اجتماع المجلس هذا الأسبوع، وذلك بعد أن خفض "الفيدرالي" سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية.

وقال باول لصحفيين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي استمر يومين "لم يكن هناك دعم واسع النطاق على الإطلاق لخفض قدره 50 نقطة أساس اليوم".

وأضاف "تبنينا زيادات وتخفيضات كبيرة جدا في أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وعادة ما يتم ذلك عندما نشعر أن السياسة ليست مناسبة وتحتاج إلى تغيير سريع".

وأعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية ، مع الإشارة إلى خفضين خرين قبل نهاية العام، مع تزايد قلق صناع السياسة النقدية في المجلس من تراجع حالة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وهذه الخطوة هي أول خفض لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي منذ ديسمبر .

وانخفض سعر الفائدة من 3ر4% إلى حوالي 1ر4%.

وكان مسؤولو المجلس، بقيادة جيروم باول، قد أبقوا سعر الفائدة دون تغيير منذ بداية العام لتقييم تأثير الرسوم الجمركية التي قرر ترامب فرضها على الواردات الأميركية وتشديد إجراءات الهجرة، وسياسات إدارة ترامب الأخرى على كل من التضخم والاقتصاد.

وبعد ذلك تحول تركيز "الاحتياطي الفيدرالي" بسرعة من التضخم، الذي لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف البالغ 2%، إلى حالة سوق العمل، حيث توقف التوظيف تقريبا في الأشهر الأخيرة وارتفع معدل البطالة.

ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف قروض التمويل العقاري، وقروض السيارات، وقروض الشركات، وتعزيز النمو والتوظيف.

وقال مجلس الاحتياط الفيدرالي في بيان له بعد اجتماعه الذي استمر يومين: "لقد ارتفعت مخاطر تراجع التوظيف".