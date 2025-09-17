جاء ذلك في إطار محاولة أوسع نطاقا لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

وانخفضت أسهم الشركة الأميركية بنسبة واحد بالمئة في التداولات قبل بدء الجلسة.

وحدت إدارات أميركية متعاقبة من وصول الصين للرقائق المتطورة مما دفع بكين إلى الضغط على الشركات المحلية للتحول عن الموردين الأميركيين مما أثر بالسلب على شركات كبرى في القطاع مثل إنفيديا.

وجاءت الخطوة بعد أيام من اتهام الصين لشركة إنفيديا بمخالفة قانون مكافحة الاحتكار بما شكل أحدث تطور في الحرب التجارية مع واشنطن.

وأصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين توجيهات لشركات من بينها بايت دانس وعلي بابا هذا الأسبوع لإنهاء اختباراتها وطلبياتها من آر.تي.إكس برو 6000دي، بحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز.

وأشار التقرير في الصحيفة إلى أن هذا الحظر الجديد أقوى من إرشادات سابقة ركزت على النسخة السابقة من رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي من إنفيديا المخصصة للصين.

ولم ترد إنفيديا ولا علي بابا ولا بايت دانس بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليقات.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن رقاقة آر.تي.إكس برو 6000دي الأحدث المخصصة من إنفيديا للسوق الصينية لم تتلق سوى طلبيات متواضعة في وقت اختارت فيه شركات تكنولوجيا كبرى عدم الطلب.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن العديد من الشركات ألمحت إلى أنها ستطلب عشرات الآلاف من تلك الرقائق وبدأت اختبارات التحقق من صلاحيتها لأعمالها مع إنفيديا قبل أن تخبرهم بوقف العمل بعد تلقي أمر الهيئة الصينية.