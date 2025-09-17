وقال البنك في مذكرة "على الرغم من أن الذهب يبدو عند مستوى أعلى من القيمة العادلة، فإننا نعتقد أن جانبا كبيرا من هذا يرجع إلى قوة الطلب الرسمي، والذي نتوقع استمراره".

وزاد دويتشه بنك أيضا توقعاته لسعر الفضة في عام 2026 إلى متوسط 45 دولارا للأونصة، ارتفاعا من 40 دولارا للأونصة.

وخلال تداولات أمس الثلاثاء، تجاوز الذهب مستوى 3700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى.

وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل، "يرتفع الذهب مع التراجع الحاد للدولار الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو".

وانخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال زين فاودا المحلل لدى ماركت بالس التابعة لأواندا "لا يزال الطلب على الملاذ الآمن مرتفعا بسبب حالة الضبابية المتعلقة بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية... لكن ارتفاع الذهب مدفوع إلى حد بعيد بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة".