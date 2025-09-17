وأوضحت دبي للاستثمار في إفصاح على موقع سوق دبي المالي، أنها تجري حاليا مناقشات مع البنوك بخصوص هذا الشأن، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ويغطي المشروع مساحة تقارب 8.9 أميال مربعة، ويشمل مناطق صناعية وتجارية وسكنية، مع معدل إشغال يتجاوز 90 بالمئة، مدعوماً بعقود إيجار مع عشرات الشركات، ما يوفر فرصاً كبيرة لنمو العوائد الإيجارية.

وكانت بلومبرغ قد نقلت عن مصادر أن القيمة السوقية المحتملة للشركة تقدر ما بين 8 - 10 مليارات درهم.

يذكر أن سوق العقارات في دبي يشهد طفرة غير مسبوقة، مدفوعًا بالمشترين الأجانب الذين جذبتهم قواعد التأشيرات الذهبية وزيادة الطلب من المشتريين النهائيين. فقد ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من 70 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية، مما أدى إلى ازدهار أوسع في قطاع البناء.

وتستفيد "دبي للاستثمار"، التي تمتلك حصصاً في نحو 30 شركة تعمل في قطاعات التصنيع والعقارات والخدمات المالية، من هذه الديناميكية، إذ سجل سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 32 بالمئة منذ بداية العام، متفوقاً على أداء المؤشر العام لسوق دبي المالي، الذي ارتفع بنسبة 15 بالمئة.