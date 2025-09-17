وأوضحت المجموعة في بيان أن هذه الأموال ستُستخدم في البحث والتطوير وكذلك في الطاقة الإنتاجية، فيما تواجه شركات الأدوية ضغوطا من الرئيس الأميركي للاستثمار والإنتاج في بلاده.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلانات مماثلة من قبل شركات أدوية أخرى، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة واشتكى من الأسعار المرتفعة التي يدفعها الأميركيون. تمثل الولايات المتحدة حوالي 50 بالمئة من إيرادات GSK.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الرئيسة التنفيذية إيما وولمزلي إن GSK تخطط لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات على مدى السنوات الخمس المقبلة في الولايات المتحدة، التي تعتبر "سوقها الأولوية رقم واحد".

ويحدد الإعلان الصادر الأربعاء قيمة هذا الوعد ويبدأ في تحديد أوجه إنفاق بعض هذه الأموال.