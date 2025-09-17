هذا التحول في الإنفاق يُثير تساؤلات حول سلوك المستهلك الصيني في ظل الظروف الراهنة. فهل أصبح الصينيون يرون في الذهب ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي؟ وهل يعكس هذا التفضيل للمجوهرات على حساب السيارات والأجهزة تحولاً جوهرياً في أولوياتهم، من الإنفاق على السلع المعمرة إلى الاستثمار في الأصول الثمينة؟

وتعمق التباطؤ الاقتصادي في الصين خلال شهر أغسطس الماضي، مع تراجع مجموعة من المؤشرات الرئيسية عن التوقعات، حيث استمر ضعف الطلب المحلي، وكبحت حملة بكين ضد الطاقة الصناعية الزائدة الإنتاج، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مبيعات التجزئة في الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين لنمو بنسبة 3.9 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وأبطأ من نمو يوليو الذي بلغ 3.7 بالمئة.

وتباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.2 بالمئة في أغسطس، مقارنة بارتفاع 5.7 بالمئة في يوليو، مسجلاً أضعف مستوى له منذ أغسطس 2024، وفقاً لبيانات LSEG.

وأشار التقرير إلى توسع الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي يتم الإبلاغ عنه على أساس تراكمي منذ بداية العام، بنسبة 0.5 بالمئة فقط، وهو تباطؤ حاد عن التوسع البالغ 1.6بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو، ودون توقعات الاقتصاديين لنمو بنسبة 1.4بالمئة.

وضمن هذا القطاع، تفاقم انكماش الاستثمار العقاري، حيث انخفض بنسبة 12.9بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى، وفقاً للبيانات الحكومية. في المقابل، ارتفع الاستثمار في قطاعي التصنيع والمرافق - بما في ذلك إمدادات الكهرباء والوقود والمياه - بنسبة 5.1 بالمئة و18.8بالمئة على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمؤسسة "كونفرانس بورد"، "إن الاستثمارات في الأصول الثابتة تم دعمها بشكل كبير من قبل الشركات المملوكة للدولة، مع انكماش استثمارات القطاع الخاص مقارنة بالعام السابق.

وأضاف تشانغ: "إن الاستثمارات في التصنيع بشكل عام شهدت نمواً متواضعاً وغير متساوٍ، مدعومة بشكل رئيسي بالاستثمارات الحكومية الموجهة نحو البنية التحتية، والتكنولوجيا الفائقة، والتطوير الصناعي، بينما يظل النشاط العقاري ضعيفاً".

ووصل معدل البطالة في المناطق الحضرية، القائم على المسح، إلى 5.3 بالمئة في أغسطس، مرتفعاً قليلاً عن 5.2 بالمئة في الشهر السابق. وعزا مكتب الإحصاء هذا الارتفاع إلى موسم تخرج الطلاب.

وذكر مكتب الإحصاء في بيان: "يجب أن ندرك أن هناك العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في البيئة الخارجية، وأن التنمية الاقتصادية الوطنية لا تزال تواجه مخاطر وتحديات متعددة". وأضاف: "يجب أن نطبق بشكل كامل سياسات الاقتصاد الكلي، ونركز على الحفاظ على استقرار التوظيف، والشركات، والأسواق... والتوقعات، وأن نعمق الإصلاح والانفتاح والابتكار، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستقرة والسليمة".

ولفت تقرير الشبكة الأميركية إلى نمو مبيعات التجزئة، باستثناء استهلاك السيارات، بنسبة 3.7 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام السابق. وتجاوز نمو الاستهلاك في المناطق الريفية نظيره في المراكز الحضرية، حيث نما بنسبة 4.6 بالمئة.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغ هوي، "إنه من الصعب تحديد ما إذا كان تضخم أسعار المستهلك قد وصل إلى نقطة تحول، بينما توقع أن تظل أسعار المستهلك متقلبة.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث تراجع بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بينما استمر انكماش أسعار المنتجين للعام الثالث.

وأقر فو لينغ هوي بعدم اليقين بشأن "التضخم المستورد" - حيث قد ترتفع أسعار السلع المستوردة لأسباب مثل ضعف اليوان، وارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة معدلات التعريفة الجمركية. كما أشار إلى الدعم المقدم من سياسات "مكافحة الانكماش" التي تستهدف المنافسة المفرطة وحروب الأسعار بين المصنعين والتي قد تنتقل في النهاية إلى أسعار المستهلكين.

من بين الفئات التي شهدت أكبر نمو، نمت مبيعات الذهب والفضة والمجوهرات بنسبة 16.8بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مبيعات المنتجات الرياضية والترفيهية بنسبة 16.9بالمئة، وزادت مبيعات الأثاث بنسبة 18.6بالمئة مقارنة بالعام الماضي. أما أكبر المتراجعين في الاستهلاك فكانت مبيعات البترول، وكذلك المنتجات المتعلقة بالتبغ والكحول.

وأشار تشانغ إلى أن استهلاك الخدمات اكتسب زخماً، بقيادة السفر والترفيه والنقل، مما يشير إلى تحول تدريجي في الإنفاق نحو الخدمات.

بدوره، قال ليشنغ وانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في بنك غولدمان ساكس، "إن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة يرجع أساساً إلى ضعف الطلب على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، حيث بدأ دفعة الدعم الحكومي لتجديد السلع الاستهلاكية في التلاشي.

وتوقع وانغ أن يتباطأ نمو الاستهلاك "بشكل أكثر وضوحاً" اعتباراً من سبتمبر الجاري بسبب "التأثيرات الأساسية غير المواتية"، مؤكداً “التيسير الإضافي والموجه" ضروري في الأرباع القادمة.

الذهب استثمار طويل الأجل للكثير من الصينيين

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: "في الواقع، يرى الصينيون، بحكم ثقافتهم، أن الذهب خيارٌ آمنٌ مقارنةً بالاستثمارات الأخرى. ففي الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم الصينية اضطراباتٍ شديدة، تأثر الاقتصاد بشدةٍ بتراجع سوق العقارات. وقد أدى ذلك إلى تراجع ثقة المستهلك، ناهيك عن انخفاض قيمة العملة".

لكنه أشار إلى أنه ليس المستهلكون وحدهم من يشتري الذهب، بل إن بنك الشعب الصيني يُجري حالياً عمليات شراءٍ مكثفةٍ للذهب منذ بضع سنوات، ويرى أن هذه "أطول فترةٍ له على الإطلاق من مشتريات الذهب"، معتبراً أن ذلك "ليس مفاجئاً حيث يسعى البنك إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار".

وأضاف حمودي: "لذا، فإن المستهلك الصيني لا يتخلى عن عاداته الاستهلاكية ويتجه نحو الذهب، فالذهب استثمار طويل الأجل للكثيرين، ومع ذلك، أعتقد أن نمو الاستهلاك يمر بفترة انتعاش صحي، لكنه لم يصل بعد إلى أعلى مستوياته السابقة".

ولكي يعود إنفاق المستهلك إلى نمو ما قبل الجائحة، من المرجح أن يتعافى نمو إيرادات الشركات الصينية بأرقام مزدوجة، وأن تتحسن ثقة المستهلك، وهنا لا ننسى أن الركود الأخير في سوق العقارات قد أثر على شعور المستهلكين بالثراء، بحسب تعبيره.

وأوضح الخبير الاقتصادي حمودي أنه "كما أكد صانعو السياسات الصينيون على أن تعزيز الاستهلاك هو أولويتهم هذا العام. فقد وسّعت السلطات برنامج دعم استبدال الأجهزة القديمة ليشمل الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية والسيارات الكهربائية. وفي العام الماضي أيضاً، أشارت بكين إلى تحول في سياسة العقارات بالدعوة إلى وقف تراجع السوق".

مع تغير أولويات الإنفاق المستهلك يُقبل على الجودة

ولكن فيما يتعلق بسؤال: هل تغيرت أولويات المستهلك الصيني؟

يجيب حمودي: "بالتأكيد، مع نضج الاقتصاد الصيني ومحاولته الابتعاد عن الاعتماد كلياً على الصادرات، ولكي يلعب الإنفاق الاستهلاكي المحلي دوراً مهما مع تزايد دورها في الاقتصاد الصيني، شهدنا إقبالاً كبيراً من المستهلك الصيني على الجودة. وهذا يعني أن المستهلكين الصينيين يتكيفون مع الوضع الطبيعي الجديد، مع تحول في أولويات الإنفاق، مما يتطلب من الشركات اعتماد استراتيجيات أكثر دقة".

وبالتالي، أصبح سوق المستهلكين في الصين أكثر تعقيداً وتنوعاً مع انتقاله إلى الواقع الجديد. وبينما لا تزال المشاعر متباينة، فإن نية الإنفاق مدفوعة بشكل متزايد بالدخل الفعلي والأصول بدلاً من مستويات الثقة. ويقوم المستهلكون بترشيد إنفاقهم وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الحياة، طبقاً لما قاله حمودي.

وختتم بقوله: "ولتلبية الاحتياجات المتطورة في سوق الصين المتغيرة باستمرار، ستحتاج الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة إلى فهم هذه التحولات الدقيقة وتكييف استراتيجياتها وفقاً لذلك. وعلى الرغم من التحديات، فإن مرونة المستهلكين الصينيين وقدرتهم على التكيف توفر للشركات فرصاً وفيرة للنمو في السنوات القادمة".

من جانبه، قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يرتفع إنفاق المستهلكين الصينيين على الذهب رغم التباطؤ الاقتصادي العام، نتيجةً لتحوّل الأولويات من المشتريات التقديرية التقليدية، كالسيارات والأجهزة المنزلية، إلى أصول استثمارية آمنة كالسبائك والعملات الذهبية، وهو ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتقلبات أسعار العملات، والمخاوف بشأن الحفاظ على الثروة، مع انخفاض ملحوظ في استهلاك المجوهرات الذهبية، وارتفاع في مشتريات الذهب الاستثمارية".

يجيب الرفاعي على هذا التساؤل بقوله:

مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، يزداد الإقبال على سبائك وعملات الذهب كمخزون للقيمة وتحوّط ضد عدم الاستقرار.

إن الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة - كتباطؤ النمو، وارتفاع البطالة، وتقلبات سوق العقارات، وضعف ثقة المستهلكين – تُضعف الثقة في الإنفاق التقليدي الباهظ.

عزز ارتفاع أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية المستمرة من اعتبار الذهب ملاذاً آمناً للأسر والمؤسسات.

المجوهرات مقابل الذهب الاستثماري

وأشار الرفاعي إلى انخفاض الطلب على المجوهرات وارتفاع الإقبال على الذهب الاستثماري في الصين، وقال: "شهد عام 2025 انخفاضاً بنسبة تقارب 27 بالمئة في مشتريات الذهب، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الذهب، مما جعل هذا الإنفاق أقل جاذبية مع انكماش الدخل المتاح، وفي النصف الأول من عام 2025، ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية، حيث تجاوز الذهب الاستثماري الطلب على المجوهرات لأول مرة، ليمثل أكثر من نصف إجمالي مشتريات الذهب. أصبح المستهلكون، وخاصةً الأجيال الشابة، أقل ارتباطاً عاطفياً بالمجوهرات الذهبية، مما يُسرّع هذا التحول الهيكلي".

سلوك المستهلك

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" الرفاعي تغير أولويات المستهلك الصيني وفقاً لمايلي:

انخفض الإنفاق التقديري على السلع المعمرة غير الأساسية - مثل السيارات والأجهزة المنزلية الفاخرة - بينما ارتفعت المشتريات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة (مثل الذهب).

تُعطي الأسر الصينية الأولوية للأصول التي تُعتبر أنها توفر الاستقرار والسيولة، ويُنظر إلى الذهب على أنه أكثر مرونة في مواجهة التضخم أو انخفاض قيمة العملة من السلع الاستهلاكية.

تُعزز سياسات البنوك المركزية والتوجيهات المؤسسية لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار الأميركي دور الذهب في المحافظ الاستثمارية واستراتيجية الاحتياطي.

ومع ذلك أشار الرفاعي إلى أن المجوهرات الذهبية خفيفة الوزن والقطع ذات التصميم القوي لا تزال تجذب المشترين من بين أولئك الذين ما زالوا في سوق المجوهرات، وأوضح أن التراكم القوي للبنوك المركزية وزيادة استثمارات الأسر في الذهب يميز الاتجاه الحالي ليس فقط كخيار دفاعي، بل أيضاً كجزء من استراتيجية كلية أوسع.

وختم بأن "هذه التحولات تؤثر على أسواق الذهب العالمية، مما يؤدي إلى زيادة علاوة سعر الذهب في شنغهاي، ويؤدي إلى واردات قياسية عبر قنوات مثل هونغ كونغ".