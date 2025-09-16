تراجع نمو الأجور في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل استمرار الشركات في تضييق الخناق على عمليات التوظيف، بحسب ما ورد في أرقام رسمية صدرت الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية الثلاثاء عن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة القول، إن النمو المنتظم للأجور - باستثناء المكافآت – انخفض إلى 4.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يوليو الماضي، من 5 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو عام 2022.
ولا تزال الأجور تتجاوز التضخم ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع نمو الدخل الحقيقي - مع أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار - إلى 1.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023.