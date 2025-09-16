وأضافت فورد أن الإنتاج في المدينة الواقعة غرب ألمانيا سيتحول من نظام فترتي العمل إلى نظام الفترة الواحدة ابتداء من شهر يناير المقبل، وذلك بعد أقل من عام من إعلان الشركة عن اعتزامها تطبيق إجراءات واسعة النطاق لخفض التكاليف في المصنع.

وبحسب الخطط المقترحة في عام 2024، فمن المقرر أن يتم شطب 2900 وظيفة بحلول نهاية عام 2027، أي ما يعادل ربع الوظائف في مصنع فورد بكولونيا.

ومن المتوقع أن يحصل الموظفون الذين سيتركون العمل طواعية، على مكافآت نهاية خدمة مرتفعة نسبيا.

أما في حال تم نقل أماكن عملهم بسبب بيع القسم واستمراره في العمل مع شركة أخرى، فلن يكون وضعهم أسوأ.