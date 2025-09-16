ذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن غوغل قالت إن هذا الإعلان، الذي يأتي في الوقت الذي تفتتح فيه غوغل مركز بياناتها الجديد في والثام كروس في هيرتفوردشير، من المتوقع أن يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفيز إن هذا الاستثمار الكبير في البحث والتنمية والإنفاق الرأس مالي والهندسة يعد " تصويتا بالثقة" في الاقتصاد البريطاني.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن شركة أوبن إيه آي ، المالكة لبرنامج تشات جي بي تي و شركة إنفيديا سوف تكشفان عن استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في مراكز البيانات البريطانية هذا الأسبوع، أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد.

وقالت غوغل إن هذا الاستثمار سوف يساعد بريطانيا في تطوير اقتصاد الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تحقيق إنجازات تكنولوجية وتحسين الأمن السيبراني و توفير فرص عمل.

وتتوقع غوغل أن يؤدي الاستثمار لإضافة 8250 وظيفة سنويا في بريطانيا.