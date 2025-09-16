أعلنت شركة أليك القابضة، الاثنين، عن نيتها إدراج ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك تبعاً بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.