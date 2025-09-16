أعلنت شركة أليك القابضة، الاثنين، عن نيتها إدراج ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك تبعاً بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
وتُعد شركة أليك القابضة، واحدة من أبرز مجموعات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة على مستوى المنطقة، حيث تتركز أعمالها في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
لمحة عن الطرح
- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، تُعد حالياً المساهم الوحيد في شركة أليك، وتعتزم طرح 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم العادية ("الأسهم") من خلال الاكتتاب العام الأولي.
- من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 23 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025 (شاملةً كلا اليومين).
- سيكون الطرح متاحاً لكل من: (1) المكتتبين الأفراد (كما هو موضح أدناه) ضمن الشريحة الأولى، و(2) المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة (كما هو معرف أدناه)، ضمن الشريحة الثانية، و(3) الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" (ويُشار إليهم معاً بـ "الموظفين المؤهلين")، ضمن الشريحة الثالثة.
- من المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025.
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
لمحة عن سياسة توزيع الأرباح
- تعتزم شركة أليك توزيع أرباح نقدية قدرها 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُصرف على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027.
- وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.
- تواصل شركة أليك التزامها بتقييم الفرص الاستثمارية المجدية التي من شأنها تعزيز النمو. وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة تحقق معايير العائد المستهدف، ستنظر الشركة في توزيع أرباح تفوق الحد الأدنى السنوي المقرر.