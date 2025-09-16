وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وأمازون بهدف، توفير آلاف الكتب الصوتية والإلكترونية باللغة العربية خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال التعاون مع ناشرين من مختلف أرجاء المنطقة، مما يشكّل تطوراً رائداً في انتشار الأدب والمحتوى العربي والوصول إليه عالمياً.

وبموجب هذا التعاون، ستطلق أمازون واجهة متجر مخصصة تتيح لملايين العملاء اكتشاف الأدب العربي والمحتوى الثقافي في مكان واحد والتفاعل معه وبالاستفادة من حلول إعلانات أمازون (Amazon Ads) وإمكانات الحوسبة السحابية عبر أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، إلى جانب خبرة المركز في النشر ورسالته الثقافية، ستعرض المنصة أعمالاً أدبية من مختلف أنحاء العالم العربي.

تعزيز القراءة باللغة العربية عالمياً

تدعم هذه المبادرة مهمة مركز أبوظبي للغة العربية المتمثلة في تعزيز القراءة باللغة العربية عالمياً، وضمان حفظ التراث العربي وإتاحته، واجتذاب الأجيال الجديدة من خلال صيغ قراءة حديثة تشمل "كيندل" و"أوديبل". وبوجود أكثر من 400 مليون متحدث بالعربية في العالم، يستهدف المشروع جمهوراً واسعاً في المنطقة العربية والمهجر. وسيتعاون مركز أبوظبي للغة العربية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع ناشرين من مختلف أنحاء المنطقة لتحويل الكتب المطبوعة إلى نسخ رقمية وإتاحتها عبر المتجر الجديد. وتعمل أمازون على الترويج لهذه العناوين عبر قنواتها في التسويق والتوزيع، ما يضمن وصولها إلى ملايين القرّاء في العالم. وإلى جانب توسيع الوصول إلى الأدب العربي، تفتح المبادرة آفاقاً جديدة أمام الناشرين والمؤلفين العرب للتواصل مع جمهور عالمي أوسع.

ويوفر البرنامج دعماً فنياً وتشغيلياً للناشرين لمساعدتهم على التكيّف مع النمو السريع لصناعة الكتب الرقمية.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن هذه الشراكة تشكل محطة متقدّمة في مهمتنا للاحتفاء بروائع الأدب العربي ودعم لغتنا العربية وتعزيز هويتنا الوطنية من خلال الدور المؤثر الذي تؤدّيه منصات أمازون العالمية بالتوازي مع الخبرات والكفاءات التخصصية التي توفرها دائرة الثقافة والسياحة.

وأضاف: نحن نخلق بوابة رائدة للقراء في كل مكان لتجربة عمق وتنوع اللغة والمحتوى العربي إنها خطوة محورية نحو تضمين الثقافة العربية والإبداع في الحوار الثقافي العالمي، مما يضمن استمرارها في الازدهار لأجيال قادمة.

من جانبه قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا إن اللغة العربية ركيزة ثقافتنا وهويتنا، فهي تحمل قروناً من المعرفة والإبداع والتواصل واليوم نوحّد متاجرنا وحلول إعلانات أمازون وأمازون ويب سيرفيسز (AWS) لإنشاء أضخم مكتبة عربية رقمية على أمازون نحن نجمع بين التكنولوجيا والثقافة لإلهام القرّاء والمبدعين في العالم العربي، ومشاركة جمال العربية على مستوى العالم.