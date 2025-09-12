وأصدر الإعلان في وقت متأخر أمس الخميس، وزير المعلومات بول مرقص، الذي قال إن ستارلينك سوف تقدم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من جانب شركة سبيس إكس.

وجاء الإعلان بعد نحو ثلاثة أشهر من تحدث ماسك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر الهاتف وأبلغه عن رغبته في العمل في قطاعي الاتصالات والإنترنت اللبنانيين.

وخلال نفس الاجتماع الحكومي، عيّن ​مجلس الوزراء​ الهيئة المنظمة لكل من قطاعي الاتصالات والكهرباء.

وكان تعيين هيئة قطاع الكهرباء اللبناني الذي يعاني من الفساد مطلبا رئيسيا من جانب المنظمات الدولية.

وكان من المفترض أن يتم تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء قبل أكثر من عشرين عاما، ولكن سلطات البلاد أرجأته كثيرا. وتعتبر الخطوة إصلاحا رئيسيا للقطاع الذي يهدر أكثر من مليار دولار سنويا.

وتعتبر مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية واحدة من أكثر المؤسسات إهدارا للأموال في البلاد كما أنها منكوبة بالتدخل السياسي. وكلفت خزائن الدولة نحو 40 مليار دولار منذ انتهت الحرب الأهلية التي استمرت بين 1975 و1990.