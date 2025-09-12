ويهدف المصنع الجديد إلى المساعدة في تلبية الطلب المتنامي على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وسوف تكون المنشأة الجديدة على أرض مصنع باناسونيك أيوتايا القائم. ومن المقرر بدء العمليات في نوفمبر 2027، ويتوقع انطلاق الإنتاج الواسع بحلول نهاية 2028.

وبهذه الخطط تهدف باناسونيك إلى تعزيز إنتاجها العالمي من مواد لوحات الدوائر المتعددة الطبقات، ميجترون، المستخدمة في أجهزة الحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وتعتزم الشركة مضاعفة قدرتها الإنتاجية على مدار الخمس سنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد في خوادم الذكاء الاصطناعي وأسواق البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.