وتتماشى النسبة مع القراءة الأولية للبيانات واستطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

وعزا المعهد بيانات أغسطس في المقام الأول إلى تباطؤ أسعار الخدمات التي أظهرت نموا 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بانخفاض عن قراءة يوليو التي بلغت 2.5 بالمئة.

وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة تراجعت 0.3 بالمئة مقابل انخفاض 0.2 بالمئة في يوليو.

وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 1.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1.9 بالمئة في الشهر السابق.