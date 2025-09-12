وذكرت وثيقة تصورية للمفوضية إن هدف تحقيق تنقل نظيف وبأسعار معقولة بنسبة 100 بالمئة في غضون 10 سنوات لا يزال قابلاً للتحقيق.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدد السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من العام، مما أعطى السيارات الكهربائية حصة سوقية بلغت 17 بالمئة.

واعتبارا من عام 2035، لن يُسمح بتسجيل سيارات جديدة بمحركات بنزين أو ديزل في الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل.

وفي ألمانيا، يضغط سياسيون من الأحزاب المحافظة وممثلون عن الصناعة بشكل خاص بالتراجع عن قرار الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق.

وتجتمع المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، الجمعة مع ممثلين عن صناعة السيارات، مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية مما يعزز موقف المفوضية.

وأشارت الوثيقة إلى أن قطاع السيارات قد حصل بالفعل على دعم كبير.

وفي مايو الماضي، سمحت المفوضية لشركات صناعة السيارات بمزيد من المرونة لتحقيق الأهداف المناخية، مما منح مصنعي السيارات والشاحنات الصغيرة وقتا إضافيا للامتثال.

ومع ذلك، حذرت المفوضية من أنه على الرغم من التقدم في مجال التحول إلى الكهرباء، تواجه الصناعة تباطؤا في الطلب ومنافسة متزايدة من الشركات المصنعة غير الأوروبية.

وتكافح العديد من شركات صناعة السيارات والموردين مع تقلص هوامش الربح.