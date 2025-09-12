وقالت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لأن المشاورات في هذا الشأن مازالت غير معلنة، إن الشركتين سوف تتعاونان مع شركة نسكيل غلوبال هولدينجز ليمتد المتخصصة في مجال مراكز البيانات ومقرها لندن.

وأوضحت المصادر أن سام التمان، رئيس أوبن إيه آي، وجينسين هوانغ، رئيس إنفيديا، سيكونان ضمن بعثة من رؤساء الشركات الأميركية من المتوقع أن تتوجه إلى بريطانيا، مضيفة أن أوبن إيه آي تميل إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في هذا المجال.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن تعلن الشركات الأميركية التي تعمل في العديد من المجالات ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في بريطانيا خلال زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد الاسبوع المقبل.

وامتنع متحدثون باسم شركتي إنفيديا وأوبن إيه إي عن التعليق على هذا الخبر.

ويدعو الزعماء السياسيون ورؤساء الشركات في أنحاء أوروبا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لدعم منشآت الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأشاروا إلى المخاوف من تراجع النمو واتجاه هذه التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة والصين.