تحديث الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3651.92 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0609 بتوقيت غرينتش. ويحوم الذهب بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3673.95 الذي سجله الثلاثاء. وصعد المعدن النفيس 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5 بالمئة عند 3690.30 دولار.

وقال كيلفن وونغ محلل الأسواق لدى أواندا "السوق تتطلع الآن إلى فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل قبل نهاية عام 2025، وهو ما يفوق بكثير التوقعات السابقة قبل شهرين"، مضيفا أن هذا يساعد الذهب في الوقت الحالي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة في أغسطس، وهو أكبر ارتفاع شهري في سبعة أشهر، في حين أظهرت بيانات الأربعاء انخفاضا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أغسطس.

وزادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، مما يؤكد على ضعف جوهري في ظروف سوق العمل.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مع احتمال ضئيل بخفض 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وعادة ما ينظر للذهب، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية ويميل للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 39 بالمئة حتى الآن هذا العام، مدفوعا بضعف الدولار وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية وتوجهات تيسير السياسة النقدية وتزايد حالة الضبابية العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 42.07 دولار للأونصة. وكسب البلاتين 1.1 بالمئة عند 1393.71 دولار. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة عند 1200.31 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب أسبوعية.