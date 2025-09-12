وذكرت الوكالة في تقرير (مراجعة الهيدروجين العالمية) أنه من المتوقع إنتاج حوالي 37 مليون طن سنويا من الوقود منخفض الكربون بحلول عام 2030، بانخفاض عن 49 مليون طن في العام السابق إذ اتجه المطورون لوقف أو تأجيل خططهم.

وأضافت أنه من المرجح أن يكون الإنتاج الفعلي أقل لأن ليس كل المشروعات ستكتمل.

وأوضح التقرير أنه مع ذلك، فإن هذا يعني أن الطاقة التي تعمل بالفعل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من المتوقع أن ترتفع بأكثر من خمسة أمثال مستويات عام 2024 لتتجاوز أربعة ملايين طن سنويا بحلول عام 2030.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن ستة ملايين طن أخرى يمكن أن تكون موجودة بحلول ذلك الوقت إذا نفذت الحكومات سياسات فعالة لبناء الطلب وتسريع إنشاء البنية التحتية.

ولا تزال القدرة التنافسية من حيث التكلفة هي العقبة الرئيسية، إذ أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى توسيع الفجوة في الأشهر القليلة الماضية لصالح الهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري، في حين أثر ارتفاع أسعار المحلل الكهربائي على المشروعات منخفضة الكربون.

وتتوقع الوكالة أن تتقلص فجوة التكلفة بحلول عام 2030 مع انخفاض تكاليف التكنولوجيا وتحسن المناطق التي تشهد نموا قويا في مصادر الطاقة المتجددة واللوائح الجديدة في هياكل التكلفة.