ولم تقدم الشركتان مزيدا من التفاصيل حول الترتيبات التجارية الجديدة لكنهما قالتا إنهما تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية نهائية.

ويمثل هذا خطوة للأمام في محادثات أوبن إيه.آي المستمرة منذ فترة طويلة مع مايكروسوفت، في وقت تسعى فيه الأولى إلى جمع رأس مال في ظل هيكل حوكمة أكثر شمولا، قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي.

واستثمرت مايكروسوفت مليار دولار في أوبن إيه.آي عام 2019 وعشرة مليارات دولار أخرى في بداية عام 2023. وبموجب اتفاقهما السابق، كانت مايكروسوفت تتمتع بحقوق حصرية لبيع أدوات أوبن إيه.آي البرمجية عبر منصة آزور للحوسبة السحابية فضلا عن أفضلية في الوصول لتقنيات الشركة الناشئة.

ومع نمو إيرادات أوبن إيه.آي إلى مليارات الدولارات، صارت الشركة تسعى إلى هيكل مؤسسي يكون تقليديا بشكل أكبر وشراكات مع مزودي خدمات سحابية إضافيين لتوسيع المبيعات وتأمين سعة الحوسبة اللازمة لتلبية الطلب.

في الوقت نفسه، ترغب مايكروسوفت في استمرار الوصول إلى تقنية أوبن إيه.آي حتى لو أعلنت أوبن إيه.آي أن نماذجها قد وصلت إلى ذكاء يضاهي الذكاء البشري، وهو إنجاز من شأنه أن ينهي الشراكة الحالية بموجب البنود القائمة.

وأوضحت أوبن إيه.آي أنه بموجب البنود الحالية، سيحصل فرعها غير الربحي على أكثر من 100 مليار دولار - حوالي 20 بالمئة من التقييم البالغ 500 مليار دولار الذي تسعى إليه في الأسواق الخاصة - مما يجعلها واحدة من أكثر المنظمات غير الربحية تمويلا، وفقا لمذكرة من بريت تيلور رئيس مجلس الإدارة غير الربحي الحالي لأوبن إيه.آي.

ولم تكشف الشركتان عن حصة مايكروسوفت في أوبن إيه.آي، ولا عما إذا كانت مايكروسوفت ستحتفظ بحق الوصول الحصري إلى أحدث نماذج وتقنيات أوبن إيه.آي.