وخلال جلسة اليوم الجمعة، يتم تداول السهم على ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.17 درهم.

وكان سهم "طلبات" قد سجل في جلسة 22 أغسطس أدنى إغلاق له منذ الإدراج عند 1.20 درهم.

وتم تحديد سعر إدراج سهم شركة "طلبات القابضة" في سوق دبي المالي عند 1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو السعر النهائي للطرح العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن.

وأشارت طلبات في إفصاح لها، إلى أنها تعمل عن كثب مع السلطات لمعالجة مخاوفها وحل المسألة في أسرع وقت ممكن.

وأفادت بأنها تقوم بمراجعة داخلية لتقييم الوضع، بما في ذلك أي آثار مالية محتملة.

وأكدت "طلبات" أنها اتخذت الخطوات اللازمة للحد من أي تأثيرات على العملاء والشركاء وسائقي التوصيل.

وكانت وزارة التجارة والصناعة القطرية، قد أعلنت عن إغلاق إداري لشركة طلبات هولدينغ لمدة أسبوع، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (7) و (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وتمثلت مخالفات الشركة بحسب بيان للوزارة، بقيامها بعرض أو وصف السلع ببيانات كاذبة أو مضللة وهو ما يؤدي إلى خداع المستهلكين أو إيهامهم والحصول على أموالهم بغير وجه حق، وفق الوزارة، بالإضافة إلى عدم ضمان الخدمة.