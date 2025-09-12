ولفت التقرير إلى تعافي مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" في أغسطس الماضي ليصل إلى 53.3 نقطة، بعد أن كان قد تراجع في يوليو إلى 52.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، نتيجة الضغوط المرتبطة بحالة الضبابية الإقليمية وزيادة حدة المنافسة على الطلبيات الجديدة.

وأضاف التقرير أن متانة الاقتصاد الكلي في الإمارات انعكست أيضا في تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عند درجة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس قوة الأصول السيادية للدولة ويعزز ثقة المستثمرين.

كما شدد على أن الأداء القوي للتجارة غير النفطية عزز من جهود التنويع الاقتصادي، إذ ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 24 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزاً بكثير معدل نمو التجارة العالمية البالغ 1.8 بالمئة، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة كمركز محوري للتجارة العالمية ويدعم ديناميكية القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري.

كما أبرز التقرير دور السياحة كأحد المحركات الرئيسية للنمو، إذ استقبلت إمارة دبي ما يقارب 10 ملايين زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يتماشى مع أجندتها الاقتصادية، المعروفة اختصاراً باسم "دي 33" الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة كوجهة عالمية رائدة، ما يسهم في رفد الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة.

توقعات الطلب العالمي على النفط

وفي ما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، ذكر التقرير أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 تبقى عند نحو 1.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، دون تغيير عن التقديرات الصادرة في الشهر الماضي، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يومياً خلال 2025، بينما يُرجَّح أن يرتفع الطلب في الدول خارج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وفي عام 2026، فيتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، أيضاً دون تغيير عن التقديرات السابقة، ومن المنتظر أن تسجل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً قدره نحو 0.2 مليون برميل يومياً، في حين يُتوقع أن يرتفع الطلب في الدول خارج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وأوضح التقرير أن الوقود المستخدم في قطاع النقل، بما في ذلك البنزين ووقود الطائرات والديزل، سيظل المحرك الرئيس للطلب في العامين، إلى جانب غاز البترول المسال والنافثا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية.