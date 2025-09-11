ومن خلال حصتها البالغة 100 بالمئة في "XRG، ستبقى "أدنوك" المالك النهائي للشركات المدرجة وستحتفظ بالسيطرة عليها، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بخلق القيمة على المدى البعيد وتركيزها على انضباط رأس المال.

ولن يكون لنقل ملكية الأسهم، الذي يعد إجراءً إدارياً داخلياً، أي تأثير على الشركات المُدرَجة من حيث العمليات اليومية والإدارة التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية.

وستبقى سياسات توزيعات أرباح هذه الشركات دون تغيير في ضوء التزام "أدنوك" بتقديم عوائد متوقعة ومستدامة للمساهمين.

وستساهم عملية النقل الداخلي للأسهم في تعزيز حجم "XRG" ومركزها المالي وخططها طويلة الأمد للنمو، مستفيدةً من تدفقات أرباح جذابة ومستقرة بدعم من خطط الشركات المُدرجة للنمو المنضبط وتحقيق أفضل عائدات لرأس المال.

وتشمل هذه الخطوة: شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع ("أدنوك للتوزيع")، وشركة أدنوك للحفر ش.م.ع. ("أدنوك للحفر")، وشركة أدنوك للغاز بي إل سي ("أدنوك للغاز")، وشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي ("أدنوك للإمداد والخدمات").

وحسب ما اُعلن سابقاً، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة وإنجاز صفقة اندماج شركتَي "بروج بي إل سي" (بروج) و"بورياليس إيه جي" (بورياليس) لتأسيس "مجموعة بروج الدولية" التي من المخطط أن تستحوذ على شركة "نوفا للكيماويات" (نوفا)، سيتم نقل كامل حصة "أدنوك" في هذه المجموعة إلى شركة "XRG". كما أكدت "أدنوك" أن كامل حصتها في شركة فيرتيغلوب ش.م.ع (فيرتيغلوب) مملوكة عبر شركة "XRG".

يُذكَر أن "أدنوك" أتمَّت نقل حصص الأغلبية التي كانت تملكها في شركات "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للغاز" و"أدنوك للإمداد والخدمات" اليوم، وذلك من خلال عملية نقل خارج قاعة التداول لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجري العمل على استكمال الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات ذات الصلة لعملية نقل حصتها في شركة "أدنوك للحفر".