ويُعد هذا الإدراج الثالث لشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025، ما يعكس الالتزام المتواصل بتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتعزيز الفرص والنمو من خلال بيئة تداول مبتكرة حيوية تتسم بأعلى مستويات الشفافية، تحظى بدعم منصة قوية لأسواق رأس المال ومجموعة واسعة من المشاركين.

ويساهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل فعال في دعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره من عبر منظومته المالية المتطورة والحيوية. ومن خلال هذا الإدراج، تستفيد شركة أوراسكوم كونستراكشون من فرص وصول مباشر وفعّال إلى رؤوس الأموال، إضافة إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، ومنظومة متكاملة تدعم نجاح الجهات المصدرة وتُمكّنها من تحقيق تطلعاتها نحو زيادة رؤوس أموالها والازدهار على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل إدراج شركة أوراسكوم كونستراكشون إضافة نوعية تعزز عمق السوق وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين للمشاركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية. ومن خلال إدراج شركة رائدة في قطاع البنية التحتية، فإننا نوسع خيارات الاستثمار المتاحة، خصوصًا المنتجات المرتبطة بالاحتياجات طويلة الأجل للبنية التحتية والطاقة. وتكمل هذه الخطوة باقة المنتجات التي توفرها الشركات المدرجة والقطاعات التي يغطيها السوق والبالغ عددها 12 قطاعًا تشمل شركات الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، العقارات، والطاقة وغيرها. ويعكس هذا التنوع قوة الشركات المدرجة التي سجلت أعلى مستويات الربحية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2025، مع ارتفاع صافي الأرباح لتبلغ 88 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 15.6% عنه من نفس الفترة من العام الماضي. كما وسوف يواصل السوق التزامه بتلبية تطلعات المستثمرين وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي."

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أوراسكوم كونستراكشون: "يسرنا بدء التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية اليوم. نحن نشطون في قطاعات الإنشاءات واستثمارات البنية التحتية في أبو ظبي، ونتطلع لإضافة المزيد إلى سجلنا الحافل في تنفيذ مشاريع واستثمارات كبرى في أسواقنا العالمية لمساهمينا الجدد والحاليين. تُمثل هذه خطوة في إعادة هيكلتنا لتوسيع أعمالنا في قطاع الإنشاءات وزيادة استثماراتنا في البنية التحتية. ويظل تركيزنا موجهاً على تحقيق العوائد طويلة الأجل للمساهمين، مما يُعزز مكانتنا لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو"

وتعمل أوراسكوم كونستراكشون على تنفيذ مشاريع في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والمشاريع التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية. كما تطوّر الشركة وتستثمر في مشاريع البنية التحتية، وتمتلك 50% من شركة بيسيكس، إلى جانب العديد من المشاريع في مجالات مواد البناء، وإدارة المرافق، وخدمات المعدات. وتُصنّف المجموعة باستمرار ضمن أبرز شركات المقاولات على مستوى العالم، وهي مدرجة أيضاً في البورصة المصرية2.

ووصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة لمشاريع أوراسكوم كونستراكشون قيد التنفيذ في النصف الأول من عام 2025 إلى 9.6 مليار دولار، وحققت إيرادات بقيمة 2 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 82.7 مليون دولار . ومنذ الطرح العام الأولي في مارس 2025، قامت الشركة بتوزيع أكثر من 300 مليون دولار على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، وحرصت على توزيع أرباح نقدية سنوية بشكل منتظم منذ عام4 2018. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح حتى الآن في عام 2025 نحو 51.8 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 20.7%.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة موثوقة للاستثمار في أسواق رأس المال في أبوظبي، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة فيه 3 تريليون درهم. وقد تصدّر السوق مؤشرات العائد في منطقة الخليج، وتفوّق على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة خلال العقد الماضي، كما تفوّق على المؤشرات العالمية الرئيسية خلال السنوات العشرين الماضية.