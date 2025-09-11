ويواجه قطاع الطاقة الروسي تحديات جراء الغارات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب المخصصة للتصدير، فضلا عن العقوبات التي يفرضها الغرب.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن الإيرادات انخفضت بمقدار 920 مليون دولار عن شهر يوليو لتصل إلى 13.51 مليار دولار بعد انخفاض صادرات النفط الخام والوقود وزيادة الخصم على سعر مزيج خام الأورال الروسي الرئيسي ليصل إلى نحو 56 دولار للبرميل، أي أقل من السقف السعري الذي فرضه الغرب البالغ 60 دولار للبرميل.

وقالت الوكالة التي تتخذ باريس مقرا لها "لا تزال عائدات صادرات النفط الروسية قريبة من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مما يقلل من عائدات الضرائب ويفاقم تباطؤ الاقتصاد الروسي".

وأضافت أن صادرات النفط والوقود الروسية تراجعت 70 ألف برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا في أغسطس مع انخفاض صادرات النفط الخام 30 ألف برميل يوميا والمنتجات 40 ألف برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضا إن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي 30 ألف برميل يوميا إلى 9.3 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع حصص الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+.