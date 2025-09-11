وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" تحويل نقاط "مكافآت أدنوك" بسهولة إلى نقاط "شكراً" واستخدامها في المتاجر المشاركة في برنامج "شكراً"، فيما يمكن لأعضاء "شكراً" تحويل نقاطهم إلى برنامج "مكافآت أدنوك"، مما يُتيح لهم الاستفادة من باقة واسعة من خدمات أدنوك.

وستساهم هذه المرونة المزدوجة على تعزيز تجربة تسوق أعضاء البرنامجين. كما تمهد هذه الشراكة الطريق لتوسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، من خلال تقديم عروض جديدة ومبتكرة تستند إلى التحليل الذكي لبيانات العملاء وتوفير تجارب مخصصة وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تُجسّد شراكتنا مع مجموعة لاندمارك توحيد جهود اثنين من أكبر برامج الولاء في الدولة، في خطوة تعكس التزامنا المشترك بتقديم تجربة عملاء متميزة. نهدف إلى منح ملايين الأعضاء في جميع أنحاء الدولة مرونة وخيارات أوسع وراحة يومية أوسع. ونعمل من خلال تبني الابتكار إلى توسيع مزاياه لخدمة عملائنا والمجتمع، في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير أدنوك للتوزيع لتصبح شركة عصرية رائدة في قطاعي التنقل ومتاجر التجزئة."

يضم برنامج "مكافآت أدنوك" أكثر من 2.5 مليون عضو.

ويتمتع أعضاء البرنامج بمزايا حصرية في متاجر واحة أدنوك، التي تُعد أكثر متاجر الراحة شعبية في الدولة، إلى جانب خدمات مميزة تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيوت. كما يوفر البرنامج عروضاً مصممة خصيصاً من أكثر من 150 شريكًا في قطاعات متنوعة تشمل المطاعم والترفيه والضيافة وغيرها.

وفي المقابل، يُعتبر برنامج "شكراً" أكبر برنامج ولاء عملاء في المنطقة، حيث يربط أكثر من 7 ملايين عضو داخل دولة الإمارات بمجموعة من أبرز علامات مجموعة لاندمارك في قطاعي التجزئة والضيافة، بما في ذلك سنتر بوينت وماكس وهوم سنتر وبيبي شوب وسلابش.

ومن جانبه، أعرب راهول جاجتياني، مدير مجموعة لاندمارك، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: "نفخر بالإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع "أدنوك للتوزيع"، والذي يُتيح لأعضاء برنامجنا تحويل نقاط "مكافآت أدنوك" إلى نقاط "شكراً" لاستخدامها في التسوق عبر مختلف متاجر شركائنا في البرنامج. وفي المقابل، سيتمكن أعضاء برنامج "شكراً" من تحويل نقاطهم إلى نقاط "مكافآت أدنوك"، مما يمنحهم تجربة متكاملة ومجزية تتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات أدنوك للتوزيع. تُجسّد هذه الشراكة التزامنا المستمر بالابتكار وتعزيز رضا العملاء، وتمثل محطة بارزة في مسيرتنا نحو تقديم قيمة مضافة لعملائنا باستمرار."

وكان برنامج "مكافآت أدنوك" قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 25 بالمئة في عام 2024، مما عزز مكانته كأكبر وأشهر برنامج ولاء في قطاع التنقل والراحة في دولة الإمارات.

كما يُظهر أعضاء البرنامج معدل إنفاق أعلى بنسبة 20 بالمئة في كل زيارة مقارنة بغير الأعضاء.

ويُشكّل "برنامج مكافآت أدنوك" ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للنمو على مدى خمس سنوات، ويعدم هدف الشركة الرامي إلى زيادة معاملات قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2028.