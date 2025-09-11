وعززت بيانات أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة من التوقعات القوية بالفعل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3632.48 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0621 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3669.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف "يبدو أن الذهب يعزز مكاسبه في الفترة الأخيرة مع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية وما تعنيه لتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وانخفضت أسعار المنتجين الأميركيين على غير المتوقع في أغسطس بسبب انخفاض هوامش الخدمات التجارية والزيادات المتواضعة في تكاليف السلع.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم.

ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن تكون الزيادة الشهرية في أغسطس عند 0.3 بالمئة بعد ارتفاع 0.2 بالمئة في يوليو. ومن المتوقع أن يكون المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين عند 2.9 بالمئة بعد 2.7 بالمئة في يوليو.

وقد عزز تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي الذي صدر الأسبوع الماضي وأشار إلى تباطؤ سوق العمل من توقعات التيسير النقدي.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى41.07 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1383.10 دولار. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1175.86 دولار.