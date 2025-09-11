وتُعد هذه الصفقة من أكبر عقود الحوسبة السحابية في التاريخ، ما يعكس حجم الإنفاق المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التحذيرات من فقاعة محتملة في القطاع.

ويتطلب العقد قدرة كهربائية تصل إلى 4.5 غيغاواط، أي ما يعادل إنتاج أكثر من سدي هوفر أو استهلاك نحو أربعة ملايين منزل، ما يسلّط الضوء على البنية التحتية الهائلة المطلوبة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

أسهم أوراكل "Oracle" ارتفعت بنسبة 43 بالمئة يوم الأربعاء بعد إعلان الشركة أنها أضافت 317 مليار دولار من الإيرادات المستقبلية خلال الربع المنتهي في 31 أغسطس.

هذه القفزة رفعت ثروة رئيس مجلس الإدارة لاري إليسون بأكثر من 100 مليار دولار، ليقترب من تصدر قائمة أغنى رجال العالم إلى جانب إيلون ماسك، بثروة تقارب 400 مليار دولار.

صفقة محفوفة بالمخاطر

رغم ضخامة الصفقة، فإنها تمثل رهاناً جريئاً لكلا الطرفين. فـOpenAI، التي أعلنت في يونيو أنها تحقق إيرادات سنوية تقارب 10 مليارات دولار، ستضطر لدفع ما معدله 60 مليار دولار سنوياً بموجب العقد، ما يعني أنها ستتكبد خسائر ضخمة حتى عام 2029، حيث توقعت أن تصل خسائرها إلى 44 مليار دولار قبل تحقيق أي أرباح.

من جانبها، تركز Oracle جزءاً كبيراً من إيراداتها المستقبلية على عمل واحد، ما قد يضطرها إلى الاقتراض لشراء شرائح الذكاء الاصطناعي اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.

وكانت Oracle قد لمّحت إلى الصفقة في إفصاح سابق بشهر يونيو، مشيرة إلى اتفاقية خدمات سحابية ستدر عليها أكثر من 30 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2027. وتوقعت الشركة أن ترتفع الإيرادات تدريجياً مع توسع مراكز البيانات.

تحديات أمام OpenAI

الرئيس التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، يواصل السعي لحلول غير تقليدية لمواجهة التحديات، من بينها تطوير شرائح مخصصة بالتعاون مع Broadcom، وإطلاق هاتف منافس للآيفون، وتأسيس شركة سحابية جديدة باسم Stargate. لكن المشروع الأخير انطلق ببطء، رغم إعلان OpenAI لاحقاً أن Stargate يمثل مظلتها لجميع مشاريع مراكز البيانات، بما في ذلك صفقة Oracle.

وكانت OpenAI تعتمد حصرياً على Microsoft لتوفير قدرات الحوسبة، لكنها حصلت مؤخراً على إذن للتعامل مع مزودين جدد بعد معاناتها من نقص في الموارد.

ضمن الصفقة، تعمل Oracle مع شركات بناء مراكز البيانات مثل Crusoe، لتشييد منشآت في ولايات أميركية عدة، منها وايومنغ، بنسلفانيا، تكساس، ميشيغان، ونيو مكسيكو.

ديون ضخمة ومنافسة شرسة

مقارنةً بشركات مثل Microsoft وAmazon وMeta، تُعد Oracle أكثر عرضة للديون، حيث يبلغ معدل الدين إلى حقوق الملكية لديها 427 بالمئة، مقابل 32.7 بالمئة فقط لدى Microsoft. كما أن إنفاق Oracle على البنية التحتية يفوق تدفقها النقدي، وفقاً لبيانات S&P Global.

وبينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي لـMicrosoft نحو 136 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو، أنفقت Oracle 27.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل تدفق نقدي بلغ 21.5 مليار دولار فقط.

مستقبل غير مؤكد

تعتمد الصفقة على افتراض استمرار النمو المتسارع لـChatGPT واعتماده من قبل مليارات المستخدمين حول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى والحكومات. لكن OpenAI تواجه تحديات متزايدة، منها حرب المواهب المكلفة، ومفاوضات متوترة مع Microsoft، وإعادة هيكلة ربحية تخضع لمراجعة تنظيمية في ولايتين أميركيتين.