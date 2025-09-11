وسيعلن مجلس محافظي البنك المركزي قراره في الثانية والربع ظهرا بتوقيت فرانكفورت (1215 بتوقيت غرينتش)، حيث من المتوقع استمرار سعر الفائدة على الايداع، والذي يهم المدخرين والبنوك، عند مستوى 2 بالمئة.

ومن المحتمل أن تكون أزمة سقوط الحكومة الفرنسية حاضرة على مائدة مناقشات مجلس المحافظين.

ويتكهن بعض المحللين بإمكانية تدخل البنك المركزي الأوروبي لدعم فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والمثقلة بالديون من خلال شراء سندات حكومية فرنسية لتخفيف ارتفاع العائد على هذه السندات. ومع ذلك، هناك عقبات قانونية وسياسية كبيرة تحول دون هذا التدخل.

وبعد سبع تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة، توقف البنك المركزي الأوروبي عن التخفيض في يوليو الماضي. وفي ربيع عام 2024، كان سعر الفائدة على الودائع ضعف مستواه الحالي مسجلا 4 بالمئة.

ومن الأسباب الأخرى التي تدعو البنك المركزي الأوروبي للحذر أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - ظل أعلى من المستوى المستهدف للبنك لعدة أشهر.

ويهدف البنك إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع هدف تضخم يبلغ 2 بالمئة.

وتظهر الأرقام الأولية ارتفاع أسعار المستهلك في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.1 بالمئة سنويا خلال شهر أغسطس، في كان معدل التضخم الأساسي 2.3 بالمئة سنويا.