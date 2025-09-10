وتهدف إعادة الهيكلة، التي من شأنها شطب 11 بالمئة من القوى العاملة في الشركة، إلى تقليل التعقيد التنظيمي وتسريع اتخاذ القرارات في ظل زيادة المنافسة في سوق أدوية السمنة.

وأضافت نوفو نورديسك أن هذا الخفض في أعداد الموظفين سيوفر 8 مليارات كرونة دانمركية (1.25مليار دولار) بحلول نهاية عام 2026، وأن هذا المبلغ سيتم توجيهه إلى إجراء أبحاث على السكري والسمنة، بما يشمل البحث والتطوير.

الجدير بالذكر أن الشركة – التي يقع مقرها في باجسفيرد، على مشارف كوبنهاغن - يعمل بها 78 ألفا و400 عامل.