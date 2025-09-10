وقع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ"إن إم دي سي جروب" ، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وذلك في مقر "إن إم دى سى جروب" في أبوظبي.

وتعزز الاتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين "إن إم دي سي جروب" و"شركة أدنوك للإمداد والخدمات"، حيث تؤسسان إطارا موسعا لمواصلة التعاون في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية في أبوظبي ، فيما تشمل الاتفاقية بنودا تتعلق بالخدمات البحرية واللوجستيات المتكاملة، مما يعكس التزام الشركتين بدعم قطاع الطاقة البحرية في الإمارة.

وقال المهندس ياسر زغلول، إنه على مدار أكثر من 50 عاماً، أثبتت "إن إم دى سى جروب" ريادتها وخبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية البحرية المتكاملة وفق نموذج الهندسة والمشتريات والإنشاءات، إلى جانب إدارتها للعمليات اللوجستية المعقدة للمشاريع.

وأضاف أن إطلاق "إن إم دى سى - ال تى أس"، أحدث قطاعات المجموعة، جاء لتمكين السوق من الاستفادة من هذه القدرات والخبرات ، وفي المقابل، نجحت أدنوك للإمداد والخدمات في ترسيخ مكانتها كرائد في مجالات دعم الطاقة البحرية وخدمات لوجستيات الهيدروكربونات، و يدير الجانبان أساطيل بحرية تُعد من الأكبر في المنطقة ضمن قطاعاتنا.

وأوضح زغلول، أن هذه الاتفاقية ستُرسّخ إطار عمل مُحكم بين الشركتين، ما سيمكنهما من التركيز على تحقيق التكامل بين قدراتهما في مختلف القطاعات التي تنشط فيها "إن إم دى سى جروب" وشركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘، إلى جانب تعزيز التعاون، وتقديم قيمة مضافة، وترسيخ تميّزهما في السوق، بما يسهم في تعزيز قطاع الصناعات البحرية الحيوي في أبوظبي وخارجها.

من جهته، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، إن هذه الشراكة تدعم الهدف الإستراتيجي طويل الأمد لشركة أدنوك للإمداد والخدمات في تقديم حلول لوجستية بحرية متكاملة عالمية المستوى تُسهم في تعزيز نمو قطاع الطاقة البحرية في دولة الإمارات ، مشيرا إلى أنه من خلال دمج الخبرات مع "إن إم دى سى جروب"، سيتم استحداث فرص جديدة، وتقديم قيمة مضافة لأدنوك ومساهميها وعملائها، بجانب المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وتواصل شركة أدنوك للإمداد والخدمات تركيزها على تحقيق أداء مُعزّز ضمن قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، من خلال شراكات إستراتيجية مثل الاتفاقية الموقعة مع"Group NMDC".