وقالت "أرامكو" ، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" صباح الأربعاء، إن الصكوك مقومة بالدولار، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاما على شركة "إس أيه جلوبال صكوك ليمتد".

وأوضحت أن قيمة الطرح وسعره والعائد السنوي منه ومدة الاستحقاق ستحدد بحسب ظروف السوق، فيما سيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وهو القيمة الاسمية للصك.

ووفق البيان، ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في أميركا لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار.

وكان الصندوق السيادي قد جمع، في يناير الماضي، أربعة مليارات دولار من إصدار سندات، إلى جانب قرض إسلامي بسبعة مليارات دولار وقعه مع 20 بنكاً.