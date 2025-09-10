وقال آرت ماروكين، المتحدث باسم ميناء لونغ بيتش: "ستقود السلطات الجهود لتحديد سبب الحادث".

وأفادت خفر السواحل الأميركي بتلقي تقارير عن وجود نحو 67 حاوية في المياه. ولم يتضح بعد محتوى هذه الحاويات، رغم أن تقارير محلية ذكرت مشاهدة أحذية وملابس تطفو على الماء، كما بدا أن بعض الحاويات غرقت.

وأشار ماروكين إلى أن الحاويات سقطت من سفينة حوالي الساعة 9 صباحًا عند رصيف G، وهو واحد من 6 محطات في ميناء لونغ بيتش.

ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل أي إصابات، وفقاً لبيان صادر عن الميناء، إلا أن بارجة صغيرة كانت بجانب سفينة "ميسيسيبي" تعرضت لأضرار نتيجة سقوط عدة حاويات.

وقالت شركة فليكسبورت المتخصصة في خدمات لوجستيات الشحن، إنها تنسّق حالياً مع شركة النقل البحري ZIM ومسؤولي الميناء لتحديد الشحنات المتضررة وتقديم الدعم للعملاء.

ووصلت سفينة "ميسيسيبي"، التي ترفع العلم البرتغالي وتُصنّف ضمن فئة "ما بعد باناماكس" بسعة تبلغ 5,550 حاوية نمطية (TEU)، إلى الميناء قبيل الفجر، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.

وكانت السفينة قد غادرت ميناء يانتيان في مدينة شينزن الصينية بتاريخ 26 أغسطس.

يذكر أن سفن باناماكس: هي السفن التي تم تصميمها خصيصًا لتتناسب مع أبعاد قناة بنما التقليدية، في حين أن سفن ما بعد باناماكس (Post-Panamax): هي السفن التي تفوق هذه الأبعاد، وبالتالي لا يمكنها المرور عبر القناة القديمة، لكنها تستطيع المرور عبر القناة الموسعة.