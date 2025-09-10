وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال الشهر الماضي تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة سنويا، بعد استقراره في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.2 بالمئة فقط.

وعلى أساس شهري لم يسجل مؤشر أسعار المستهلك أي تغيير، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر الماضي.

كما أظهر تقرير خر صادر عن مكتب الإحصاء الصيني تراجع أسعار الجملة بنسبة 2.9 بالمئة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 3.6 بالمئة خلال يوليو، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.