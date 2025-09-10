وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في أغسطس إلى 12.7 بالمئة، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.

وكان التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وشجع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، في ثالث تخفيض هذا العام.