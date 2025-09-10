وستشرف إدارة الأصول في بنك غولدمان ساكس على أموال التقاعد في أوروبا وأصول شركة تأمين أسيرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن خطط المعاشات التقاعدية في أميركا الشمالية، وفقًا لبيان صادر عن غولدمان اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن هذه الأصول، التي طُرحت في عملية تنافسية، تشمل أصولا عامة وخاصة، بالإضافة إلى استثمارات قائمة على الالتزامات واستثمار التدفقات النقدية، لمساعدة صناديق التقاعد على الوفاء بالتزاماتها.

ومن المقرر نقل هذه الأصول إلى شركة غولدمان ساكس لإدارة الأصول خلال العام الحالي.

وتلجأ صناديق التقاعد الخاصة بالشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الخيرية بشكل متزايد إلى كبار مديري الأصول للإشراف على استثماراتها وأصولها.

وتعد شركات بلاك روك وغولدمان ساكس لإدارة الأصول من أكبر الشركات المتنافسة في مجال إدارة أموال التقاعد للشركات والمؤسسات الكبرى.

وأدى هذا التحول إلى موجة من الصفقات الضخمة لأكبر شركات إدارة الأصول.

وفي العام الماضي، أعلنت غولدمان ساكس عن صفقة لإدرة أصول تقاعد شركة خدمات البريد والنقل يونايتد بارسيل سيرفيس (يو.بي.إس) بقيمة 43 مليار دولار.

وفي عام 2023، فازت شركة إدارة الأصول بصفقة للإشراف على مبلغ 23 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) من شركة بي.إيه.إي سيستمز.