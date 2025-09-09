وأضافت الشركتان أن الشركة الجديدة، أنجلو تيك، ستتخذ من كندا مقرًا لها، مع إدراج رئيسي في لندن.

ووفقا لخطة الاتفاق، فإن أنجلو أمريكان ستدفع 1.3301 سهما عاديا لكل من أسهم تيك فئة ايه وفئة بي، في صفقة تُمثل علاوة قدرها 17 بالمئة على سعر إغلاق سهم شركة التعدين الكندية الاثنين، وفقًا لحسابات بلومبرغ.

كما ستدفع أنجلو لمستثمريها توزيعات أرباح خاصة بقيمة 4.5 مليار دولار قبل إتمام عملية الدمج، مما يعني أن العلاوة الفعلية ستبلغ 1 بالمئة فقط. وقد أعلنت الشركتان يوم الثلاثاء عن الصفقة على أنها صفقة بدون علاوة.

وسوف يتم إدراج أنجلو تيك في بورصات لندن ونيويورك وجوهانسبرج وتورنتو.

ومن المقرر أن يكون المقر العالمي للشركة في فانكوفر، بالإضافة إلى مكاتب في لندن وجوهانسبرج.

وبعد الاندماج، سوف يمتلك حاملي أسهم أنجلو أمريكان وتيك 62.4 بالمئة و 37.6 بالمئة من أسهم أنجلو تيك على التوالي.

قالت الشركتان إنهما تتوقعان تحقيق وفورات سنوية قبل احتساب الضرائب بقيمة 800 مليون دولار نتيجة الصفقة. وأضافتا أن دمج منجمي النحاس التابعين لهما في تشيلي قد يحقق وفورات إضافية تصل إلى 1.4 مليار دولار سنوياً.

وتعتزم الشركتان استثمار 4.5 مليار دولار كندي (3.3مليار دولار) في كندا خلال خمسة أعوام لدعم تعدين النحاس ومعالجة المعادن والابتكار ونمو الوظائف.

وقبل الاندماج، سوف تسعى أنجلو أمريكان للحصول على موافقة حاملي الأسهم لتغيير اسمها القانوني إلى " أنجلو تيك" لدى استكمال الاندماج.