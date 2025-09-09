وقالت الشركتان إنهما ستعملان سويا لاستكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي عبر منتجات الشركة الهولندية وأبحاثها وتطويرها وعملياتها.

والهدف من هذه الشراكة هو مساعدة عملاء الشركة الهولندية في إطلاق المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وتحسين أداء أنظمة الطباعة الحجرية الليثوجرافية المتقدمة الخاصة بها.

وكجزء من هذا التعاون، ستستثمر شركة " إي إس إم إل" مبلغ 1.3 مليار يورو (1.53 مليار دولار) في جولة التمويل من السلسلة "سي" لشركة ميسترال للذكاء الاصطناعي، لتصبح المستثمر الرئيسي.

ويمنح هذا الاستثمار الشركة الهولندية حصة ملكية تبلغ حوالي 11 بالمئة في ميسترال للذكاء الاصطناعي على أساس الأسهم المخففة بالكامل، مما يعزز علاقتهما طويلة الأجل ويجعل منها أكبر مساهم في ميسترال.