وأضاف: يجمع K2 Think بين كفاءة النماذج الأصغر والأداء عالمي المستوى وسرعات استدلال فائقة، متجاوزاً الأنظمة الأكبر ليضع معياراً دولياً جديداً في مجال الاستدلال مفتوح المصدر.

وأوضح الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان :"شراكة بناءة ومثمرة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة G42 تؤكد فعالية وأهمية التعاون والتكامل بين الأوساط الاكاديمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، للإسهام في تحويل طموحاتنا الوطنية إلى واقع ملموس".

وتابع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس قائلا: "نبارك للإمارات وقيادتها هذا الإنجاز، ونفخر بمواصلة دولتنا تعزيز مكانتها العالمية في مختلف المجالات".

ويُعَدّ "الاستدلال" أحد أبرز قدرات الذكاء الاصطناعي اليوم، حيث لا يعزز فقط القدرات المتفوقة للآلة حتى ترى وتسمع وتُبدع، ولكن لتتمكن أيضاً من التفكير بعمق أكبر، وتسهم في إيجاد الحلول لأصعب التحديات وفتح مستويات جديدة من الابتكار والاستكشاف العلمي لصالح البشرية.

وستطلق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و"مجموعة G42" خلال الأيام المقبلة النموذج الذي صمم ليكون أكثر مرونةً وذكاءً، حيث يجمع بين الأداء المتفوق و"الشكل المضغوط"، مقارنة مع العديد من النماذج الرائدة والتي غالباً ما يضاهيها أو يتفوّق عليها، رغم أنها تفوقه حجماً بعشرة أضعاف.

وبذلك يقدم (K2 Think) نموذجاً أعلى كفاءة وأكثر مرونة وقابلية للتطبيق في العالم الواقعي.