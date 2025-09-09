وجاء في البيان أن الصفقة تضمنت تخارج شركة جنرال أتلانتيك، وهي من أوائل الداعمين لبروبرتي فايندر منذ عام 2018، جزئيا لكنها ستظل مساهم أقلية كبيرا.

وذكرت الشركتان في البيان المشترك أن الصفقة ستتيح لبروبرتي فايندر الاستفادة من الخبرات العالمية لشركات الاستثمار المباشر الثلاث، بيرميرا وبلاكستون وجنرال أتلانتيك، في الوقت الذي توسع فيه منصتها وتستهدف النمو في سوق العقارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تفصح الشركات عن قيمة الصفقة التي لا بد أن تحصل على الموافقات المعتادة من الجهات التنظيمية.

وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبيرميرا في الشرق الأوسط، وتأتي بعد أشهر قليلة من افتتاح مكتب للشركة في مركز دبي المالي.

تأسست شركة بروبرتي فايندر منذ ما يقرب من عشرين عاما، وهي واحدة من منصات الإعلانات العقارية المبوبة الرائدة في المنطقة، وتتنافس مع منافسين مثل دوبيزل وبيوت.

وشهدت دبي طفرة عقارية في فترة ما بعد الجائحة مدعومة بالاستثمار الأجنبي وإصلاحات تقودها الحكومة في نظام الإقامة.

ووفقا لشركة نايت فرانك، ارتفعت أسعار العقارات السكنية 70 بالمئة تقريبا في السنوات الأربع حتى ديسمبر 2024. لكن هذا الارتفاع قد يشهد بعض التراجع.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته في مايو انخفاض الأسعار في سوق الإسكان بالإمارة لتكون في خانة العشرات في النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026.