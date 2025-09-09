تقدر صفقة شركة ترومالاين الموجود مقرها في مدينة نيويورك بحوالي 1.4 مليار دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" أن مجلسي إدارة الشركتين وافقا بالإجماع على الصفقة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضحت نوفارتس في بيان أن شركة تورمالين تركز على تطوير جسم مضاد بشري أحادي النسيلة كعلاج لمرض القلب والأوعية الدموية التصلبي، مضيفة أن العقار الذي تطوره الشركة الأميركية يتكامل مع استراتيجية نوفارتس في مجال علاج أمراض القلب.